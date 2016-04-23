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Угрозами Аршавина жене занялись оперативники угрозыска

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© instagram.com

Управление уголовного розыска ГУ МВД Петербурга по борьбе с организованной преступностью начало проверку по заявлению жены российского футболиста Андрея Аршавина Алисы, которая пожаловалась в полицию на угрозы со стороны мужа.

«Первоклассные оперативники штудируют страницы звездной пары в Instagram и их личную переписку», — сообщает «Фонтанка».

По информации издания, заявление Аршавиной расписали сотрудникам оперативно-разыскной части № 5 УУР, которые специализируются на борьбе с организованной преступностью. Проверку проводит оперуполномоченный 16-го отдела, специалист по этническому криминалитету.

Адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский ранее подтвердил, что его подзащитная подала иск против мужа. В СМИ есть информация о том, что футболист вместе с незнакомыми людьми якобы отобрал у Алисы дорогой внедорожник Mercedes GL 350 и вдобавок обещал посадить жену в тюрьму, требуя 1 миллион евро.

Ранее пресса сообщала о разводе Андрея Аршавина с Алисой из-за постоянных измен футболиста. Позже стало известно, что супруги стали жить раздельно, но официально брак не расторгали. Также у них возникли проблемы с разделом имущества.

О намерении развестись Алиса заявляла еще год назад. Тогда Аршавин просил у жены прощения за свои многочисленные измены, говорил, что «перешел все возможные границы», и обещал исправиться. После этого Андрея постоянно видели в обществе красивых девушек, которым он делал дорогие подарки.

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