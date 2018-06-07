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Задержана мать ночевавшего в парке «Лосиный остров» ребенка

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© pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали мать 6-летнего мальчика, который провел ночь в национальном парке «Лосиный остров» в Москве.

Женщина 1985 года рождения доставлена в следственный отдел для выяснения обстоятельств случившегося, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Примерно в 5 часов 35 минут 18 февраля эта гражданка обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Она рассказала о том, что вечером 17 февраля ехала в машине с ребенком мимо заповедника «Лосиный остров» и по просьбе сына заехала туда. По ее словам, ребенок в итоге убежал и не вернулся, говорится в сообщении.

Позднее он был обнаружен на дороге. Идущего с мешком на голове мальчика заметил проезжавший мимо водитель, пишет «Взгляд».

По некоторым данным, ребенок рассказал, что мать отвела его в лес, привязала к дереву и надела на голову мешок. Однако ему удалось освободиться и выйти к автозаправке. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения ребенка, пробывшего всю ночь в одиночестве на территории заповедника, мать мальчика задержана для выяснения объективной картины произошедшего и проведения дополнительных следственных действий. Такое решение принято ввиду противоречивых показаний свидетелей и ребенка.

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