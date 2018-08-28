Российским онкобольным отказывают в лечении из-за дефицита лекарств

Онкологические больные Владимирской области жалуются на то, что им отказывают в лечении из-за отсутствия необходимых препаратов.

Как сообщает Зебра ТВ, в облздраве были вынуждены признать, что до сих пор не состоялись торги почти на половину необходимой суммы.

На официальном сайте регионального отделения партии «Единая Россия» косвенно подтвердили существующую проблему с отсутствием необходимого количества и ассортимента лекарств для онкобольных.

Участники прошедшего в штаб-квартире владимирских единороссов рабочего совещания решили проанализировать ситуацию с нехваткой медикаментов для онкобольных и сорванным торгам, а также провести исследование доступности и наличия обезболивающих препаратов в аптечных сетях региона.

В администрации Владимирской области лишь намекнули на причины сорванных торгов, списав все на усложнение процедуры закупки. Выяснилось, что в 2019 году не состоялись торги на сумму 64,6 млн рублей, в связи с чем проводится повторная процедура закупки. Всего было закуплено лекарств для онкобольных на сумму 114,73 млн рублей, а контракты на сумму 25,00 млн рублей находятся на стадии заключения.

При этом телеканалу пояснили, что при отсутствии необходимого препарата в аптеке, пациент может пройти курс терапии в условиях стационара.

Отмечается, что значительно усложнили процедуру закупки лекарственных препаратов вступившие в силу в 2018 году изменения в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части определения и обоснования начальной максимальной цены контракта.

Ранее «Единая Россия» заявила о готовности взять под свой контроль ход выполнения государственной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Также сообщалось, что в российских регионах не хватает лекарств для ВИЧ-инфицированных.