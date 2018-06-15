Собака сама завела себе новых хозяев

Интересная история случилась с одной семьёй — собака выбрала их своими хозяевами и убедила людей стать её новыми владельцами вместо старых. Про настойчивого пса рассказал интернету один из пользователей Reddit, и его публикация быстро стала популярной:

Этот парень нашёл мою жену и сына на прогулке в парке и следовал за ними до самого дома. Осмотрев собаку, мы нашли чип и выяснили, что хозяин животного живёт аж в 25 милях от нас. Мы вернули пса владельцу, но на следующий день он нам позвонил и попросил забрать собаку навсегда — рассказал автор поста.

Оказалось, что в той семье родился ребёнок, и молодые родители решили переселить верного пса в будку на улицу и не уделяли ему внимания. Собаке не понравились такие условия жизни, и она стала отправляться на долгие одиночные прогулки. И в одном из таких путешествий пёс и завёл себе новых людей. Теперь хорошего мальчика зовут Бумер, у него есть диван и любящая семья.

Бумер — очень умный и тактичный пёс. Он только недавно стал частью нашей семьи, но уже старательно оберегает и защищает каждого из нас — похвастался новый хозяин свободолюбивого пса.

Интернет-пользователей умилила эта история, и они поделились своими:

Лучшая собака, которую я когда-либо встречал, однажды подошла к моему переднему двору и больше никуда не ушла. Иногда счастье находит тебя само.

Моя старшая собака из приюта. Когда я забирал её, мне принесли все её документы, среди них было письмо, которое я едва смог прочитать, так сильно оно было залито слезами. Там были такие слова: «Я слишком стар, чтобы заботиться о моём лучшем друге. Он — очень хороший пёс, пожалуйста, найдите ему любящую семью». Я хочу плакать, стоит мне вспомнить об этом.

Посмотрите на амбиции этого хорошего мальчика, он вышел и нашёл жизнь, которую он хочет! Многие люди должны взять с него пример.

А что вы думаете об этой истории?