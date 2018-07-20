Казанский театр разорвал контракт с певцом из-за его роста

Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля разорвал контракт с оперным певцом Хачатуром Бадаляном из-за невысокого роста артиста. Культурное учреждение и исполнитель заключили договор на четыре концерта, однако их трудовые отношения оборвались уже после первого выступления, передает телеканал «360».

Примечательно, что свою партию в показанной 4 февраля постановке «Мадам Баттерфляй» певец исполнил на приемлемом уровне и даже удостоился положительных отзывов присутствовавших критиков. Однако, по словам артиста, подготовка к выступлению сама по себе оказалась целым представлением.

Несмотря на то, что Бадалян заранее выслал работодателю данные о своих параметрах, подобрать для него подходящий костюм организаторы мероприятия по неизвестным причинам забыли.

Сами понимаете, когда такой костюм переделывается с 58-го до 48-го, как у меня, то это все равно будет смотреться нелепо. За 15 минут до выхода на сцену мне приносят штаны, которые вдруг в два раза шире, чем моя нога, и короче на сантиметров 10. Какие-то бриджи. На ходу все меняли переделывали, я сам говорил, где подшить, что закрепить, хотя я в этом мало что понимаю, — рассказал певец.

После выступления директор театра лично распорядился подготовить подходящий костюм к следующему выступлению, назначенному на 20 февраля. Однако, вернувшись в Москву, Хачатур Бадалян узнал, что его трудовой договор расторгнут.

Причиной для такого решения стали опасения руководства театра, связанные с недостаточно высоким ростом исполнителя. В Казани посчитали, что внешние данные певца привнесут элемент комизма во вполне себе печальный сюжет «Травиаты».

К слову, рост уволенного тенора — 170 сантиметров.

Представляющее интересы солиста агентство намерено добиваться выплаты положенной ему неустойки. Кроме того, представители певца рассчитывают, что Бадаляну все же удастся еще как минимум один раз выступить на казанской сцене, поскольку, по закону, срок действия трудового договора прекращается только через 10 дней после расторжения.

«Ридус» обратился в пресс-службу театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, однако там отказались давать комментарии по поводу этой ситуации.