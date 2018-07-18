Караулов рассказал о встрече с несуществующим китайским министром

Журналист и телеведущий Андрей Караулов рассказал на своей странице в Facebook о том, как китайский министр по развитию высоких технологий Джиан Минг отказался пожимать руку главе «Роснано» Анатолию Чубайсу на форуме «Евразийские технологии» в Петербурге.

Караулов также вспомнил, как дарил Мингу экземпляр своей книги, хотя на самом деле такого китайского министра никогда не существовало — его выдумал сайт пародийных новостей «Панорама».

Вымысел пародистов настолько понравился журналисту, что он принял его за чистую монету и почти полностью процитировал в своем посте без указания источника.

В частности, Караулов привел слова Минга о том, что такие люди, как Чубайс, в Китае «в лучшем случае лес валят». Журналист также вспомнил, что дарил Мингу свою книгу «Русский ад», в которой «много о Чубайсе».

Караулову даже оказалось невдомек, что форум «Евразийские технологии» на самом деле не проводился, а упоминается в интернете только в контексте новости «Панорамы».



Позже Караулов написал в Facebook, что «Чубайс в Китае — имя нарицательное» и что свою книгу он дарил многим китайским руководителям. «Я могу путать китайские имена, ведь китайские подарки — это было не вчера», — пояснил он.

В феврале 2018 года телеведущий обвинил в подготовке своего убийства собственную жену Юлию Марееву. Опасаясь за свою жизнь, он усилил охрану дома и написал письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой принять меры против «убийц-бандеровцев».

