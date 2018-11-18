Зонд «Хаябуса-2» выстрелит в астероид Рюгу

Руководители миссии «Хаябуса» рассказали о дальнейших планах японской межпланетной станции «Хаябуса-2», которая занимается исследованием астероида Рюгу.

Напомним, что Рюгу — это углеродистый астероид, открытый 10 мая 1999 года. Астрономы определили, что он похож по составу на углеродистые метеориты, которые падали на Землю ранее. В них ученые находили различные органические соединения, а также воду, что натолкнуло исследователей на мысль, как возникла жизнь на нашей планете.



Ученые сообщили, что уже в эту пятницу, 22 февраля, межпланетная станция «Хаябуса-2» сблизится с поверхностью Рюгу и попытается состыковаться с астероидом.

Предыдущие исследования показали, что поверхность астроида покрыта крупными булыжниками, из-за чего во время посадки на Рюгу «Хаябуса-2» может пострадать. Также неровная поверхность астероида может помешать процессу забора грунта, объяснили ученые.

Дело в том, что у зонда нет роботизированной руки для забора грунта, и взять пробу пыли или гальки будет не так легко. Японские исследовали это предусмотрели, и добавили космической станции своеобразный «пулемет».

По планам миссии, «Хаябуса-2» должен выстрелить в поверхность астероида пятиграммовой пулей, которая поднимет пыль и мелкую гальку с Рюгу.

После «выстрела» японская станция совершит еще одной виток вокруг Рюгю и соберет подброшенную пыль и гальку с помощью специального совка.

Изначально мы рассчитывали получить несколько десятков грамм реголита подобным образом, однако теперь ситуация выглядит не столь радужной из-за отсутствия самого реголита. Именно поэтому мы и придумали такой необычной способ забора грунта, — пояснили руководители миссии.

«Пулемет» зонд испытает уже в эту пятницу. Если выстрел будет успешным, то японские ученые начнут думать над реализацией более мощного взрыва.