В центре Москвы таксист выстрелил в пассажира
- 18 февраля 2019, 14:37
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В центре столицы таксист выстрелил в пассажира из травматического пистолета во время возникшего конфликта, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел ночью 17 февраля на 2-й Фрунзенской улице около дома 12.
У водителя такси и пассажиров возник конфликт. Началась потасовка, пассажиры были пьяны, — рассказал собеседник агентства.
Источник отметил, что водитель такси выстрелил одному из пассажиров в живот, а затем покинул место происшествия.
По его словам, полицейские нашли две гильзы, а также изъяли травматический пистолет.
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