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В центре Москвы таксист выстрелил в пассажира

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© pexels.com

В центре столицы таксист выстрелил в пассажира из травматического пистолета во время возникшего конфликта, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 17 февраля на 2-й Фрунзенской улице около дома 12.

У водителя такси и пассажиров возник конфликт. Началась потасовка, пассажиры были пьяны, — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что водитель такси выстрелил одному из пассажиров в живот, а затем покинул место происшествия.

По его словам, полицейские нашли две гильзы, а также изъяли травматический пистолет.

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