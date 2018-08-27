Под Петербургом кредиторы похитили младенца из-за долгов матери

В Ленинградской области правоохранители выясняют обстоятельствах похищения младенца.

В воскресенье, 17 февраля, 40-летняя жительница деревни Старой Всеволожского района обратилась в полицию, заявив, что к ней в дом пришли две ее знакомые с требованием вернуть долг.

После того как она им отказала, 68-летняя и 39-летняя гражданки забрали ее десятимесячную дочь.

Позже «кредиторы» привезли ребенка в отдел полиции. В настоящее время девочку вернули домой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-служба ГУ МВД по Ленобласти.

По данному факту правоохранители проводят проверку, разбираясь в обстоятельствах ситуации.