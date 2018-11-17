Журналистка «Новой газеты» и активистка «Мемориала» задержаны в Нидерландах

Голландские полицейские задержали журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и правозащитницу общества «Мемориал» Милану Бахаеву в аэропорту Амстердама. Соответствующая информация в понедельник утром опубликована на сайте издания.

Полицейские, осуществившие задержание, отказались представиться, мотивировав свой отказ тем, что „здесь не Россия и никто не обязан представляться“, — говорится в сообщении «Новой».

В настоящий момент задержанные находятся в полицейском участке в аэропорту Амстердама, связь с ними отсутствует. Изданию известно, что у Милашиной изъят мобильный телефон.

Редакция издания пытается получить комментарий по поводу произошедшего в посольстве Нидерландов в России.

По данным «Новой газеты», Милашина и Бахаева прибыли в Голландию, чтобы встретиться с местными правозащитниками, занимающимися проблемами сирийских беженцев в Европе.