Журналистка «Новой газеты» и активистка «Мемориала» задержаны в Нидерландах
- 18 февраля 2019, 11:16
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Голландские полицейские задержали журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и правозащитницу общества «Мемориал» Милану Бахаеву в аэропорту Амстердама. Соответствующая информация в понедельник утром опубликована на сайте издания.
Полицейские, осуществившие задержание, отказались представиться, мотивировав свой отказ тем, что „здесь не Россия и никто не обязан представляться“, — говорится в сообщении «Новой».
В настоящий момент задержанные находятся в полицейском участке в аэропорту Амстердама, связь с ними отсутствует. Изданию известно, что у Милашиной изъят мобильный телефон.
Редакция издания пытается получить комментарий по поводу произошедшего в посольстве Нидерландов в России.
По данным «Новой газеты», Милашина и Бахаева прибыли в Голландию, чтобы встретиться с местными правозащитниками, занимающимися проблемами сирийских беженцев в Европе.
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