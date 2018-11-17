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Журналистка «Новой газеты» и активистка «Мемориала» задержаны в Нидерландах

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© youtube.com

Голландские полицейские задержали журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и правозащитницу общества «Мемориал» Милану Бахаеву в аэропорту Амстердама. Соответствующая информация в понедельник утром опубликована на сайте издания.

Полицейские, осуществившие задержание, отказались представиться, мотивировав свой отказ тем, что „здесь не Россия и никто не обязан представляться“, — говорится в сообщении «Новой».

В настоящий момент задержанные находятся в полицейском участке в аэропорту Амстердама, связь с ними отсутствует. Изданию известно, что у Милашиной изъят мобильный телефон.

Редакция издания пытается получить комментарий по поводу произошедшего в посольстве Нидерландов в России.

По данным «Новой газеты», Милашина и Бахаева прибыли в Голландию, чтобы встретиться с местными правозащитниками, занимающимися проблемами сирийских беженцев в Европе.

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Комментарии (1)

  • Small 8b671f1a33
    PSсегодня, 12:02

    Европа это вам не "российская тирания"! С правами человека там надо быть осмотрительными - у кого то они естьт, а у кого то и нет!!!

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