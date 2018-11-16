В Уфе женщина вызвала пожарных потушить «горящую душу»
- 18 февраля 2019, 10:29
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Уфе местная жительница вызвала спасателей, заявив о возгорании у себя дома.
Когда пожарные прибыли на место, то никакого пламени не обнаружили.
Спасателей у ворот своего дома встретила пьяная женщина, распевая народные башкирские песни.
Когда ее спросили, что же у нее горело, она ответила: «Душа».
«У меня душа горит, а вы — непонятливые», — приводит слова женщины News.ru.
«Мы обычно тушим пожар, души не можем потушить. Мы, наоборот, души спасаем», — ответил уфимке пожарный.
За ложный вызов женщине может грозить штраф.
В октябре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за ложный вызов скорой помощи, пожарной охраны и полиции.
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