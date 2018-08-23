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Сызранские полицейские обнаружили у бытового дебошира склад наркотиков

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© pexels.com

Сызранские полицейские, прибывшие на вызов в один из частных домов города, обнаружили на территории домовладения свыше двух килограммов сушеной конопли.

Примечательно, что приезд правоохранителей был спровоцирован звонком проживающей в этом доме женщины, пожаловавшейся в полицию на систематическое пьянство и буйное поведение собственного свекра.

В дежурную часть МУ МВД России „Сызранское“ поступило сообщение о драке в частном доме. По указанному в сообщении адресу незамедлительно выехали сотрудники отдельной роты ППСП МУ МВД России „Сызранское“, — говорится в сообщении на сайте управления МВД по Самарской области.

Прибывшим на место происшествия участковым заявительница пояснила, что обвиняемый ею родственник мужа занимается не только семейным насилием, но и складирует наркотические растения.

После этого вызванные на подмогу сотрудники следственно-оперативной группы в присутствии понятых собрали разложенный на чердаке дома «урожай» — 14 кустов конопли. Общий вес неожиданной находки составил 2,35 килограмма.

Как пояснил сам владелец «гербария», запрещенную культуру он складировал для собственных целей и ее запасы не предназначались для продажи.

Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.

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