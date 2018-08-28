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001976

В Москве украли автомобиль стоимостью 7 млн рублей

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© youtube.com

На севере столицы неизвестные угнали автомобиль стоимостью 7 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичной полиции.

Mercedes-Benz GLS 350 D принадлежал коммерческой организации. Машину угнали в Тимирязевском районе Москвы.

По словам собеседника агентства, автомобиль был украден вечером 17 февраля.

О похищении машины сообщил директор коммерческой фирмы, которой она принадлежала.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

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