Во Владивостоке арестовали зампреда Сибирского отделения РАН

Во Владивостоке суд арестовал заместителя председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

По его словам, Благодыря заключили под стражу, его подозревают по статье УК РФ «Подстрекательство к присвоению или растрате».

Кроме того, фигурантом этого уголовного дела является депутат Законодательного собрания Приморского края, исполнительный директор ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктор Милуш, отметил собеседник агентства.

По делу также проходит ряд «других неустановленных лиц», которым вменяется пособничество в растрате, сообщает kp.ru.

Зампредседателя Сибирского отделения РАН Ивана Благодыря задержали в четверг, 14 февраля, в Новосибирске. Задержание произошло во время расследования, которое проводят местные правоохранители в Приморье.

До того как занять пост заместителя председателя СО РАН, в 2012—2013 годах Иван Благодырь работал заместителем министра по развитию Дальнего Востока. С декабря 2014 года исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области.