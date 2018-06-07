Бывший и.о. директора ФБР обвинил Трампа в доверии Путину

Бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он предпочел доверять словам президента России Владимира Путина о КНДР, а не данным разведки. Речь при этом шла о военных возможностях Северной Кореи.

«Сотрудники разведки на брифинге заявили, что это не соответствует данным ни одного из отчетов разведки, на что президент ответил: „Мне все равно, я верю Путину“», — заявил Маккейб в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, Путин заверил Трампа, что Северная Корея в реальности не располагает ракетами достаточной дальности, чтобы нанести ядерный удар по территории США. При этом Маккейб отметил, что для него и других сотрудников ФБР решение Трампа поверить Путину стало настоящим шоком.

Также бывший руководитель ФБР обвинил Трампа в нежелании знакомиться с настоящим положением дел в вопросах, касающихся национальной безопасности.

Напомним, в настоящее время продолжается период «разрядки» между Северной Кореей и США с союзниками, последовавший за периодом самых резких взаимных обвинений и угроз применения военной силы. Кризис был вызван в том числе испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-15» в ноябре 2017 года. По оценкам экспертов, она имеет дальность полета около 13 тысяч километров и способна доставить ядерную боеголовку в любую точку США.



В июне 2018 года состоялась историческая встреча Ким Чен Ына с президентом Дональдом Трампом в Сингапуре, во время которой лидеры двух стран пожали друг другу руки и договорились, что Пхеньян откажется от развития своей ядерной программы в ответ на отказ Вашингтона от планов уничтожения КНДР и снятие санкций. Всего за несколько месяцев до этого Трамп в Twitter называл Кима «больным щенком» и «маленьким человеком-ракетой», а тот обзывал президента США «безумным маразматиком».



В конце сентября Пхеньян пригрозил США выходом из ядерной сделки в случае нежелания Вашингтона идти на уступки. В настоящее время стороны планируют провести вторую встречу на высшем уровне, она может состояться до конца февраля.

