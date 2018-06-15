Москва поставила условием нового соглашения по РСМД участие стран НАТО

Москва решила приветствовать новое соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если в нем примут участие не только США, но и другие страны НАТО. Об этом газете «Известия» рассказали высокопоставленные собеседники в российских дипломатических кругах.

Притом речь должна идти не только о «неудобных для США» государствах — Китае, КНДР, Иране, но и, например, о союзниках в Европе — Франции и Великобритании — и других, отмечает издание.



Участниками нового соглашения могли бы стать Индия, Пакистан и Израиль, которые также обладают ядерным оружием и средствами его доставки, и при этом всерьез рассматривают возможность своего участия в вооруженных конфликтах.

Напомним, Москва и Вашингтон уже не первый год обвиняют друг друга в нарушении действующего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД. США обвиняют Россию в разработке ракеты с дальностью до 5500 км «Новатор 9М729» (по классификации НАТО SSC-8), которую Россия испытала на полигоне Капустин Яр в 2016 году. Россия указывает американцам на производство беспилотников с радиусом полета свыше 500 км, что подпадает под запрет по ДРСМД.

При этом Вашингтон неоднократно давал понять, что может заключить новое соглашение взамен ДРСМД только если в нем примут участие новые ядерные державы, включая Китай.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, чем может обернутся выход США из ДРСМД, который оберегает всю планету от ядерной войны.

