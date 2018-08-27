Названы регионы России с самым высоким качеством жизни

Эксперты назвали лучшие регионы России с самым высоким уровнем жизни в 2018 году. Рейтинг предсказуемо возглавили города федерального значения Москва и Петербург.

«Первые позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2018 год по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область», — свидетельствуют результаты исследования седьмого по счету исследования РИА Новости.

В первой десятке рейтинга по сравнению с прошлым годом перемен также не произошло: туда, помимо названных регионов, также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Липецкая и Калининградская области.



Худший уровень жизни оказался в Кабардино-Балкарии, Бурятии, Еврейской автономной области, Курганской области, на Алтае, в Калмыкии, Ингушетии, Забайкальском крае, Карачаево-Черкесии и Тыве.

Крым занял 52-е место в рейтинге из 85-ти, Чеченская республика — 71-е, Ленинградская область — 11-е, Челябинская область — 23-е. Сильнее всего уровень жизни за год вырос в Магаданской, Амурской, Оренбургской, Мурманской областях, а также на Сахалине, Чукотке и в Северной Осетии.

При составлении рейтинга учитывалось 70 показателей, отражающих условия жизни граждан, на этой основе для каждого региона был рассчитан рейтинговый балл. Эксперты использовали данные Росстата, Минздрава РФ, Минфина, Центробанка и другие источники.



Ранее стало известно, в каких регионах России самая большая пенсия, где самый грязный воздух, у жителей каких регионов быстрее всего растет зарплата, а где зарплата просто самая высокая, у кого самая дешевая мобильная связь, и в какой области больше всего должников по ЖКХ.