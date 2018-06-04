Орешкин не исключил появления портрета Улюкаева в здании Минэкономразвития

Министр экономического развития России Максим Орешкин не исключил возможность появления портрета бывшего руководителя ведомства Алексея Улюкаева, осужденного за получение взятки, в здании министерства. Такое заявление нынешний глава Минэкономразвития сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Свою позицию Максим Орешкин объяснил устоявшейся министерской традицией.

Я думаю, он тоже был министром и здесь должен оказаться. И уже в новом здании должен оказаться его портрет, — заявил он.

По словам чиновника, в здании возглавляемого им ведомства всегда висели портреты всех руководивших им министров и председателей Госплана СССР.

Напомним, бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки от исполнительного директора корпорации «Роснефть» Игоря Сечина.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал вину экс-чиновника. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, Улюкаеву был назначен штраф в размере 130 миллионов рублей.

Намедни, 14 февраля 2019 года, решением все той же инстанции арест с имущества экс-министра был снят, что может свидетельствовать об уплате Улюкаевым назначенной суммы.