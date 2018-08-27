Петербургские чиновники назвали причину обрушения в корпусе ИТМО

Причиной обрушения перекрытий в одном из учебных корпусов петербургского университета ИТМО могло стать неправильное складирование строительных материалов. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Причиной послужило нерассчитанное складирование строительных материалов и перегруз конструкций. Известны те, кто занимался подрядными работами, остальное даст следствие, — сообщил чиновник.

По его словам, рабочие приступили к разбору завалов и укреплению сохранивших устойчивость конструкций. Для этой цели строители уже установили 60 специальных подпорок, передает «Интерфакс».

Всего же, согласно озвученным Владимиром Кирилловым данным, площадь поврежденных помещений составила около тысячи квадратных метров.

Напомним, обрушение ремонтируемой части учебного корпуса по адресу улица Ломоносова, 9 произошло накануне, 16 февраля. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания около 20 человек, остальным удалось покинуть помещение самостоятельно.

Как стало известно в воскресенье, избежать жертв, в частности, помог отличный слух одной из преподавательниц университета, которая вовремя сумела расслышать звук рушащихся перекрытий и вывела своих подопечных из аудитории.