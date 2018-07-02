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Названо число отслеживаемых ВКС РФ объектов на орбите

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Около 20 тысяч различных искусственных космических объектов отслеживают на околоземной орбите Воздушно-космические силы России, заявил первый заместитель командующего Космическими войсками ВКС генерал-майор Игорь Морозов.

По его словам, вся информация собирается в главном центре контроля космического пространства, где составляется главный каталог космических объектов.

«В настоящее время в этом каталоге мы числим около 20 тысяч различных космических объектов», — приводит РИА Новости слова Морозова, сказанные им в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По данным Роскосмоса, российская гражданская система слежения за космическим пространством сравнялась по своим характеристикам с американской системой, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что Россия строит в Чили станцию контроля за космическим мусором.

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