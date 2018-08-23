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Актриса Татьяна Васильева раскрыла имя своего давнего любовника

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© instagram.com

В программе НТВ «Секрет на миллион» популярная актриса театра и кино Татьяна Васильева назвала имя своего любовника, которого она скрывала почти полвека.

Васильева честно призналась, что изменяла своим мужьям и на протяжении 16 лет тайно встречалась с бизнесменом Арифом Алекперовым, спонсором театра Сатиры, в котором она когда-то работала.

«Это человек, который никак не помешал ни моей жизни, ни жизни моих детей, ни жизни моих мужей, — сказала актриса. — Я вспоминаю его очень часто».

После этого признания ведущая программы Лера Кудрявцева показала сюжет, в котором сын экс-возлюбленного Васильевой рассказал о том, что в 2017 году его отца сразил инсульт, и летом прошлого года он скончался.

Эта новость застала актрису врасплох. С большим волнением она призналась, что не знала об этом и думала, что он жив. «Теперь все, надежды больше нет», — сказала Васильева и прослезилась.

В ноябре 2018 года звезде фильмов «Дуэнья» и «Самая обаятельная и привлекательная» прищемило голову дверями поезда в метро. По ее словам, это произошло из-за того, что в поездах московского метро перестали объявлять о закрытии дверей, и некоторые пассажиры не успевают войти и выйти из вагона.

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