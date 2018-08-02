найти ×
   
  • USD +0.16
    66.70
  • EUR +0.20
    75.25
СохранитьСохранено0
×

002011

В Подмосковье задержан мошенник, лишивший протеза паралимпийскую чемпионку

Small f1a6d446e0

© YouTube

В Московской области задержан мужчина, обвиняемый в мошенничестве с протезами.

По данным МВД РФ, он причастен к 10 таким эпизодам.

«Следствием ОМВД России по району Замоскворечье предъявлено обвинение 44-летнему мужчине в 10 мошенничествах на сумму около 35 миллионов рублей», — приводит РЕН ТВ слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

По данным следственных органов, инвалиды заказывали у злоумышленника довольно дорогие протезы и платили за каждый по несколько миллионов рублей.

Как отмечает телеканал, одной из жертв мошенника стал паралимпийская спортсменка, чемпионка Европы по волейболу Анна Годовицына. В конце 2018 года она сообщила в полицию о том, что передала 3,3 млн рублей мужчине, который должен был изготовить для нее протез левой ноги. Заказ исполнен не был, деньги девушке «мастер» не вернул.

Ранее сообщалось, что паралимпийская спортсменка из Энгельса осталась без денег и жилья.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
7030961читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
29513003читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете

Авиапассажирам следует знать, что им поможет справиться с тошнотой.

5017248читать позжечитаю позже

Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких02 августа 2018

Операцию проводили на свиньях.

9149562читать позжечитаю позже