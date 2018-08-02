В Подмосковье задержан мошенник, лишивший протеза паралимпийскую чемпионку

В Московской области задержан мужчина, обвиняемый в мошенничестве с протезами.

По данным МВД РФ, он причастен к 10 таким эпизодам.

«Следствием ОМВД России по району Замоскворечье предъявлено обвинение 44-летнему мужчине в 10 мошенничествах на сумму около 35 миллионов рублей», — приводит РЕН ТВ слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

По данным следственных органов, инвалиды заказывали у злоумышленника довольно дорогие протезы и платили за каждый по несколько миллионов рублей.

Как отмечает телеканал, одной из жертв мошенника стал паралимпийская спортсменка, чемпионка Европы по волейболу Анна Годовицына. В конце 2018 года она сообщила в полицию о том, что передала 3,3 млн рублей мужчине, который должен был изготовить для нее протез левой ноги. Заказ исполнен не был, деньги девушке «мастер» не вернул.

Ранее сообщалось, что паралимпийская спортсменка из Энгельса осталась без денег и жилья.