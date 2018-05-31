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Ушел из жизни актер Бруно Ганц

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DPA/TASS

В возрасте 77 лет скончался швейцарский актер Бруно Ганц, известный по фильмам Вима Вендерса «Небо над Берлином» и «Американский друг».

Он умер в своем доме в Цюрихе, сообщает Die Welt со ссылкой на менеджера актера.

Причина смерти пока неизвестна, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как пишет издание, летом 2018 года Ганц должен был сыграть рассказчика в опере Моцарта «Волшебная флейта» на Зальцбургском фестивале, но ему пришлось отказаться от участия в спектакле по совету медиков.

В одной из последних своих картин — Der Trafikant (2018) — Ганц создал образ Зигмунда Фрейда. Кроме того, мировую известность актеру принесла роль Гитлера в фильме «Бункер» (2004)

Ганца также можно увидеть в последней киноработе Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», напоминает News.ru.

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