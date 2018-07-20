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Испытания новейшего танка Т-90МС попали на видео

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© ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Российские военные представили кадры испытаний новейшего танка Т-90МС, созданного специалистами «Уралвагонзавода». На появившемся в Сети видео новая экспортная модификация боевой машины демонстрирует свои ходовые и огневые характеристики.

Отдельного внимания заслуживает система управления танком. Так, рабочее место механика-водителя нового Т-90МС оборудовано электронными сенсорными панелями, сообщает URA.ru.

Кроме того, арсенал представленной модели пополнился новейшей системой модульной защиты третьего поколения, которая делает аппарат практически неуязвимым для всех ныне существующих видов противотанкового оружия.

С точки зрения огневого оснащения, Т-90МС может похвастаться 125-миллиметровым орудием повышенной живучести, которое, в частности, способно запускать управляемые ракеты, а также вести огонь осколочно-фугасными снарядами с функцией дистанционного подрыва.

Напомним, несколько месяцев назад американское издание The National Interest сравнивало боевые характеристики Т-90МС с показателями его прямых конкурентов из Китая и США.

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