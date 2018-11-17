Астрономы рассказали о столкновении двух экзопланет

Астрономы из Туринской астрофизической обсерватории опубликовали исследование, в котором рассказали, что им, вероятно, впервые удалось засечь столкновение двух экзопланет.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы математически подтвердить свою теорию.

Во время своего нового исследования ученые наблюдали за звездой Kepler-107 и соседствующими с ней планетами Kepler-107b и Kepler-107c.

Мы заметили, что Kepler-107c в несколько раз тяжелее и плотнее Kepler-107b. Ее плотность составила 12,6 г/см кубический, а вес — в 9,3 раза больше Земли, — пояснили ученые.

Эти данные натолкнули специалистов на мысль, что Kepler-107c недавно могла пережить небольшую катастрофу, например, столкнуться с соседней планетов. В результате этого столкновения на Kepler-107c сейчас крайне высокая плотность космического тела.

Учитывая эти данные, астрономы предполагают, что ядро этой планеты на 70% состоит из железа и различных его соединений.

Недавно NASA презентовало новый проект — реалистичные виртуальные туры по самым далеким уголкам нашей Галактики, где можно не только побродить по неизвестным планетам, но и узнать интересную информацию о космических объектах.

Пока что для посетителей доступны только несколько экзопланет: TRAPPIST-1e в созвездии Водолея, Kepler-16b и Kepler-186f в созвездии Лебедя.

