найти ×
   
  • USD +0.16
    66.70
  • EUR +0.20
    75.25
СохранитьСохранено0
×

001704

Астрономы рассказали о столкновении двух экзопланет

Small 8c0837760a
  • 16 февраля 2019, 11:50
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Wikipedia

Астрономы из Туринской астрофизической обсерватории опубликовали исследование, в котором рассказали, что им, вероятно, впервые удалось засечь столкновение двух экзопланет.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы математически подтвердить свою теорию.

Во время своего нового исследования ученые наблюдали за звездой Kepler-107 и соседствующими с ней планетами Kepler-107b и Kepler-107c.

Мы заметили, что Kepler-107c в несколько раз тяжелее и плотнее Kepler-107b. Ее плотность составила 12,6 г/см кубический, а вес — в 9,3 раза больше Земли, — пояснили ученые.

Эти данные натолкнули специалистов на мысль, что Kepler-107c недавно могла пережить небольшую катастрофу, например, столкнуться с соседней планетов. В результате этого столкновения на Kepler-107c сейчас крайне высокая плотность космического тела.

Учитывая эти данные, астрономы предполагают, что ядро этой планеты на 70% состоит из железа и различных его соединений.

Недавно NASA презентовало новый проект — реалистичные виртуальные туры по самым далеким уголкам нашей Галактики, где можно не только побродить по неизвестным планетам, но и узнать интересную информацию о космических объектах.

Пока что для посетителей доступны только несколько экзопланет: TRAPPIST-1e в созвездии Водолея, Kepler-16b и Kepler-186f в созвездии Лебедя.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
371150273читать позжечитаю позже
Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
17225979читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

291839791читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-11235489читать позжечитаю позже