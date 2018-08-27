В Помпеях найдена фреска с Нарциссом

Во время раскопок в Помпеях ученые обнаружили фреску с изображением Нарцисса, которая чудом сохранилась в жилом доме, который, вероятно, принадлежал крупному торговцу.

Напомним, что Нарцисс — это мифический персонаж, который влюбился в свое отражение. Еще со времен греческих мифов Нарцисс стал олицетворением юношеской гордыни и самовлюбленности.

Во время раскопок ученые обнаружили несколько жилых домов, в которых можно изучить не только неразрушенные помещения, но и инвентарь и сохранившие фрески.

Так, в фауцах — помещении рядом со входом, археологи обнаружили изображение бога плодородия Приапа. В одной из комнат дома, которая, скорее всего, была спальней, сохранились фрески и Леду и лебедем, а также с морским пейзажем.

В ходе недавних раскопок ученым удалось найти атриум — внутренний дворик древнеримского дома. На одной из внутренних стен ученые и обнаружили фреску с Нарциссом.

Мужчина был изображен в привычном для него сюжете: у воды, в отражение которой Нарцисс любовался своей прекрасной внешностью.

Кроме атриума археологи нашли подвальное помещений, которое, по-видимому, использовалось, как хранилище, а в нем десяток стеклянных сосудов и несколько амфор для вина.