Тест: Какой уровень стресса в вашей жизни?
- 15 февраля 2019, 18:11
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Стресс — это ответная реакция организма человека на усталость, перенапряжение, негативные эмоции или даже на монотонную суету. В небольших количествах стресс — это благо, он заставляет думать, искать выходы из положения, мыслить нестандартно. Но если стрессов становится слишком много, человек теряет силы, начинает болеть, впадает в депрессию. Узнайте, какой уровень стресса в вашей жизни и не пора ли с этим что-нибудь делать.
Какой получился результат? Если высокий, значит, пришло время отдохнуть и порадовать себя. Расскажите нам в комментариях, какими способами избавления от стресса вы пользуетесь?
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