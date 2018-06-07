В московских аэропортах разрешили мыться и сидеть на полу

По протесту Московской межрегиональной транспортной прокуратуры правительство Московской области вынуждено было отменить незаконные правила пользования аэровокзальными комплексами, расположенными в Подмосковье.

Эти правила вошли в противоречие с требованиями федерального законодательства в области государственного регулирования развития авиации, говорится на сайте прокуратуры.

В результате были сняты некоторые ограничения, наложенные на пассажиров аэропортов. Отныне им уже не будут запрещать сидеть на полу или лежать на сиденьях.

Также теперь позволительно мыться и переодеваться в туалетах, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Снят запрет и на нахождение в зданиях воздушных гаваней более суток без брони на рейс.

Как отмечает телеканал, штрафы за подобные нарушения достигали 500 рублей для граждан и 4000 — для юридических лиц. Однако запреты просуществовали недолго.

В конце апреля 2018 года Мособлдума внесла изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его статьей о «Нарушении правил пользования аэровокзальным комплексом». В результате пассажирам запретили лежать на сиденьях в аэропорту, сидеть на полу и ступенях и слушать музыку без наушников.

