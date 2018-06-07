найти ×
   
  • USD +0.16
    66.70
  • EUR +0.20
    75.25
СохранитьСохранено0
×

00141

В московских аэропортах разрешили мыться и сидеть на полу

Small f1a6d446e0

© ТАСС/ Станислав Красильников

По протесту Московской межрегиональной транспортной прокуратуры правительство Московской области вынуждено было отменить незаконные правила пользования аэровокзальными комплексами, расположенными в Подмосковье.

Эти правила вошли в противоречие с требованиями федерального законодательства в области государственного регулирования развития авиации, говорится на сайте прокуратуры.

В результате были сняты некоторые ограничения, наложенные на пассажиров аэропортов. Отныне им уже не будут запрещать сидеть на полу или лежать на сиденьях.

Также теперь позволительно мыться и переодеваться в туалетах, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Снят запрет и на нахождение в зданиях воздушных гаваней более суток без брони на рейс.

Как отмечает телеканал, штрафы за подобные нарушения достигали 500 рублей для граждан и 4000 — для юридических лиц. Однако запреты просуществовали недолго.

В конце апреля 2018 года Мособлдума внесла изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его статьей о «Нарушении правил пользования аэровокзальным комплексом». В результате пассажирам запретили лежать на сиденьях в аэропорту, сидеть на полу и ступенях и слушать музыку без наушников.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00156

На видео показали, как самые сильные сперматозоиды достигают цели

Small 8c0837760a
  • 15 февраля 2019, 18:24
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Группа ученых из Корнеллского университета провела эксперимент, во время которого специалисты смоделировали стриктуры (органические сужения) женского репродуктивного тракта и посмотрели, как в таких условиях ведут себя сперматозоиды человека и быка.

Авторы работы уверены, что стриктуры играют огромную роль при отборе самых быстрых и конкурентных сперматозоидов.

Чтобы проверить свою гипотезу ученые создали микрофлюидную модель, которая имитировала женский репродуктивный тракт. Модель сделали из трех отсеков, соединенных между собой небольшими каналами.

Во время эксперимента ученые поместили в эту модель сперматозоиды и наблюдали, как они будут вести себя, особенно на сложных участках — сужениях и каналах. Оказалось, что человеческие и бычьи сперматозоиды ведут себя одинаково, и эти препятствия доставляют им неудобства.

Если вы взглянете на репродуктивную систему млекопитающих, то увидите, что размеры канала, идущего к яйцеклетке, непостоянны. В некоторых точках он очень узкий, так что только несколько сперматозоидов могут пройти, — рассказали авторы исследования.

Самые сильные сперматозоиды группировались и держались ближе к стриктуре, чтобы максимально продлить свой путь. Более слабые — терялись в потоке и останавливались перед сложными участками, выяснили авторы исследования.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
10247426читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
1137260читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете

Авиапассажирам следует знать, что им поможет справиться с тошнотой.

5017248читать позжечитаю позже

Здоровье
Ученые предупредили об опасности слишком долгого сна07 июня 2018

В течение 10 лет специалисты наблюдали за 1517 добровольцами.

5320067читать позжечитаю позже