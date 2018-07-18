Эверест закрыли для туристов из-за скопившегося мусора

Власти Китая приняли решение закрыть для туристов базовый лагерь Эвереста в Тибете на неопределенный срок.

Необходимо время, чтобы убрать накопившийся мусор, сообщает South China Morning Post.

Туристам останутся доступными для посещения места, окружающие монастырь Ронгбук, расположенный на высоте около 5 тысяч метров над уровнем моря.

Попасть же в базовый лагерь, находящийся на высоте более 5 тысяч метров, смогут только те, кто получил разрешение на восхождение. В 2019 году подняться на Эверест позволено около 300 альпинистам.

При этом спортсмены, получившие разрешение на восхождение, должны будут придерживаться более строгих правил. В частности, в их обязанности будет входить обязательный вывоз мусора.

Для уборки уже скопившегося мусора будет создана группа из 200 человек, отмечает издание.

В апреле 2015 года в результате схода лавины на Эвересте погибли 65 альпинистов.

Также сообщалось, что китайский альпинист был насильственно снят с Эвереста за «несанкционированное» восхождение.