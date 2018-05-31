Мэра города Иваново избили бейсбольной битой
- 15 февраля 2019, 12:48
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Иваново неизвестные люди напали на мэра города Владимира Шарыпова около его дома, сообщает ТАСС.
По данным местных СМИ, в четверг вечером на градоначальника набросился человек с бейсбольной битой.
Мэр отреагировал достойно, оказав нападавшему сопротивление, и даже попытался догнать злоумышленника, однако тот сумел скрыться.
«Да, действительно, на меня напали вчера у дома, я сейчас в больнице», — рассказал глава города агентству по телефону.
Владимир Шарыпов занимает пост главы города Иваново с 15 ноября 2016 года.
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