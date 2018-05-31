Мэра города Иваново избили бейсбольной битой

В Иваново неизвестные люди напали на мэра города Владимира Шарыпова около его дома, сообщает ТАСС.

По данным местных СМИ, в четверг вечером на градоначальника набросился человек с бейсбольной битой.

Мэр отреагировал достойно, оказав нападавшему сопротивление, и даже попытался догнать злоумышленника, однако тот сумел скрыться.

«Да, действительно, на меня напали вчера у дома, я сейчас в больнице», — рассказал глава города агентству по телефону.

Владимир Шарыпов занимает пост главы города Иваново с 15 ноября 2016 года.