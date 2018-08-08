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Зачем Япония хочет отменить краткосрочные визы для россиян

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© Коллаж/Ридус

Японские власти могут разрешить россиянам въезжать на территорию страны без визы и находиться там в течение 90 дней.

Как сообщает газета Sankei, вопрос о безвизовом въезде для граждан России рассматривается сейчас японским правительством, однако предполагаемая дата введения безвизовой системы пока неизвестна. Вероятно, данный вопрос будет обсуждаться во время встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Японии Таро Коно в Мюнхене 16 февраля.

Идея об изменении визового режима для россиян — это продолжение курса премьер-министра Синдзо Абэ на разрешение территориального спора с РФ относительно островов Малой Курильской гряды, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Создается благоприятная атмосфера, чтобы решить вопрос с Курильскими островами на максимально выгодных для японцев условиях. Если решение об отмене для россиян виз будет принято, а не останется на бумаге, оно, конечно, будет способствовать сближению наших стран, — рассказал Кистанов в интервью «Ридусу».

Помимо прочего, добавил эксперт, японцы заинтересованы в том, чтобы «оттащить РФ от Китая».

«Китай представляет угрозу в сфере безопасности. И российско-китайское сотрудничество на антияпонской основе воспринимается японцами как кошмарный сон. Таким образом, японцы хотят убить сразу двух зайцев: и Курильские острова получить, и оттащить нашу страну от Китая. Но первый заяц, безусловно, крупнее», — заключил руководитель Центра японских исследований.

Профессор МГИМО Валерий Соловей полагает, что безвизовая система с Японией — шаг исключительно символический:

Это, конечно, подвижка, но не такая, чтобы ради нее отдавать острова. России нужно получить от Японии технологии и финансирование ряда проектов, а японцы этого не хотят. Плюс еще России нужны некоторые военно-стратегические гарантии, это дело не сегодняшнего дня, если оно вообще разрешимо.

Напомним, большинство опрошенных россиян (77%) высказались против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды. Обратного мнения придерживаются только 14% наших сограждан.

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