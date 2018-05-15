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Суд постановил обнародовать результаты вскрытия тела Михаила Лесина

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© Юлия Артюкова (ИТАР-ТАСС)

В американской столице суд постановил, чтобы городской медэксперт обнародовал «десятки протоколов о вскрытии» экс-министра печати России Михаила Лесина.

Также суд Вашингтона потребовал предать гласности другие материалы расследования по делу о смерти бывшего российского чиновника, включая медицинские записи, токсикологические отчеты и электронные письма.

Истцом по этому делу выступал американский журналист Майк Экел, который потребовал получить данные на основании Закона о свободе информации. Иск в суд был подан журналистом в конце 2017 года.

Судья Хирам Пьюиг-Луго не согласился с доводами ответчиков, что «интересы семьи Лесина перевешивают общественные интересы, касающиеся обстоятельств его смерти».

Он также усомнился в том, что предание документов гласности поставит под угрозу проводимое расследование, сообщает Radio Free Europe.

Тело Лесина было найдено 5 ноября 2015 года в номере вашингтонской гостиницы Dupont Circle Hotel. В качестве предварительной причины смерти был назван инфаркт.

Позже, 11 марта 2016 года, полиция и управление главного судмедэксперта столицы США сообщили, что Лесин скончался от тупых травм головы. Тогда же в американских СМИ появилась информация, что смерти бывшего российского министра печати предшествовала ссора. 

Летом 2017 года в американских СМИ появилась информация, что Михаила Лесина забили насмерть бейсбольными битами.

В январе прошлого года ФБР заявило, что не обнаружило каких-либо подтверждений версии, что смерть Лесина носила насильственный характер. 

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