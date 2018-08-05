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«Вовремя я соскочил»: экс-рэкетир прокомментировал новый закон Путина

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Бывший рэкетир, участник криминального движения 90-х, а ныне писатель Михаил Орский поделился своими соображениями по поводу нового законопроекта, внесенного президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму.

В тексте документа указано, что человек, который занимает высокое положение в криминальном сообществе, будет наказываться лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Кроме того, осужденному грозит штраф до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы, а также иного дохода за период до пяти лет.

Орский в беседе с «МК» отметил, что воры в законе не имеют права скрывать свой статус. Однако, по его мнению, криминальные авторитеты найдут выход из ситуации и смогут обойти закон.

Эта „масть“ сильна тем, что технично мимикрирует под сложившиеся условия, поэтому, я думаю, воры найдут какой-то выход. Например, уже сейчас мы видим, что многие из них в ответ на прямой вопрос: вор или не вор — просто молчат, — рассказал изданию Орский.

Писатель добавил, что к настоящему времени из-под организованной преступности выбита экономическая база, поэтому закон, по его мнению, скорее всего направлен на организованные группы коррупционеров.

«Как бы там ни было, вовремя я соскочил!» — подчеркнул бывший рэкетир.

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