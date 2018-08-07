Минобороны рассекретило документы о войне в Афганистане

Министерство обороны России по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана рассекретило архивные документы о воинских частях, которые выполняли в этой стране свой «интернациональный долг».

«Новый документальный проект раскрывает историю воинских частей, которые с первых дней выполняли интернациональный долг в Афганистане, и рассказывает о подвигах и совершивших их героях», — сказано в сообщении ведомства.



В открытый доступ выложены учетные карточки нескольких отличившихся участников боевых действий, получивших высокие награды, в некоторых случаях — посмертно.

«Командир отделения группы специального назначения младший сержант Исламов Юрий Верикович был удостоен звания Героя Советского Союза в марте 1988 года. Свой подвиг младший сержант Исламов совершил 31 октября 1987 года, когда в бою у кишлака Дури, вблизи пакистанской границы был дважды ранен, но продолжил вести огонь по моджахедам. Будучи окружен противником, он вступил с ними в рукопашную схватку, после чего взорвал себя и нескольких мятежников последней гранатой».

Также документы свидетельствуют о том, как налаживался контакт между советскими военнослужащими и мирными жителями Афганистана. Так, в одном из кишлаков, после освобождения его от душманов, был найден неисправный трактор «Беларусь», который отремонтировали силами воинов 149-го гвардейского мотострелкового полка и передали обратно местным жителям.

Всего с помощью СССР в Афганистане было построено более 200 промышленных объектов, в том числе, ГЭС, газопровод, аэродромы, домостроительный комбинат, асфальтобетонный завод, автодорога и туннель Саланг и многое другое, а в Кабуле был выстроен целый советский микрорайон.



Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему вывод советских войск из Демократической республики Афганистан, завершившийся 15 февраля 1989 года после почти 10 лет пребывания в этой центральноазатской стране, до сих пор не получил однозначной оценки — как не получило ее и решение о вводе войск.