ФАС нашла виноватых в росте цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о картельном сговоре между нефтетрейдерами АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл», заподозрив эти компании в манипулировании рынком при торгах бензином на биржевых торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

«Владельцем „А-Ойл“ является бывший менеджер „Солида“, но компании связь отрицают. Источники констатируют, что помимо конфликта с „Роснефтью“ у „Солида“ сложные отношения с регулятором, и опасаются антимонопольных дел против других участников рынка», — пишет газета «Коммерсант».

В ФАС считают, что деятельность названных компаний могла оказать влияние на общий рост цен на топливо в 2018 году, который составил по данным Росстата 11,2%.

АО «Солид» является крупнейшим биржевым трейдером на российском рынке нефтепродуктов, в 2017 году выручка этой компании составила 57 миллиарда рублей. В мае прошлого года «Солид» даже занял второе место по объемам торгов после «Роснефти». В это время цены на топливо резко выросли и правительство попыталось «заморозить» их дальнейшее увеличение, но работала эта мера недолго.



В «Солид» и «А-Ойл» претензии ФАС отвергли, сославшись на успешное прохождение проверок со стороны регулятора.



Напомним, растущие цены на АЗС — головная боль далеко не одних автомобилистов. Рост цен на топливо автоматически «тянет» за собой рост цен на все товары, в первую очередь на продукты питания и товары повседневного спроса. Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему бензин может дорожать бесконечно.

