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В Москве за драку со стрельбой задержаны 18 человек

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© EPA\TASS

В кафе на юго-востоке Москвы на Первой Курьяновской улице произошла массовая драка со стрельбой, после чего полицейские устроили рейд по окрестным дворам и задержали 18 человек.

«В кафе зашли несколько человек, часть в масках, и открыли огонь», — сообщает «Лайф».

По данным «Интерфакса», конфликт случился не в кафе, а рядом с ним, и в результате инцидента пострадал один человек. 

РИА Новости подтверждает сообщения о большом числе задержанных.

По сведениям из открытых источников, легкие травмы в массовой драке получили более 10 человек, но все кроме одного отказались от медицинской помощи. «Ридус» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Напомним, за последний месяц резонансные массовые драки произошли на чемпионате России по водному поло в Казани, на родительском собрании в Москве, в дежурном отделе полиции в Уфе, а также на станции «Трубная» салатовой ветки московского метро.

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