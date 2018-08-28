В России появятся автоматы по приему бутылок по 5 рублей за штуку

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев анонсировал установку в российских городах-миллионниках автоматов по приему пластиковых и стеклянных бутылок.

«Такие автоматы работают на основе системы депонирования — залогового платежа за упаковку. Это позволяет максимально вовлечь упаковку во вторичный оборот. В Европе повсеместно стоят фандоматы, которые принимают бутылку обратно, и выдают деньги или чек для покупки в магазине. Бутылка идет в переработку или используется в качестве упаковки повторно», — пишет «Российская газета».



По словам Гордеева, первые фандоматы появятся уже в 2019 году и будут установлены в торговых сетях Московской области и Татарстана. На очереди — Санкт-Петербург и другие крупнейшие города России. Оплатит установку первых аппаратов крупнейший региональный оператор Подмосковья «РТ-Инвест», который входит в госпоркорацию «Ростех». Ожидается, что фандоматы окупятся через 3−4 года.

В отличие от баков для раздельного сбора мусора, фандоматы принимают тару чистой и затем она без дополнительной сортировки отправляется прямиком на переработку, что положительно сказывается на экологической обстановке.

За все это гражданам придется заплатить личным временем, которое уйдет на обращение с техникой. Те, кто тратить свое время на фандоматы не захочет, тоже заплатят — лишившись вознаграждения в 5 рублей за бутылку. Впрочем, учитывая экономическую обстановку, за них это скорее всего будут делать не очень брезгливые соседи с большим количеством свободного времени.

В том случае, если бутылку никто не сдал, и она оказалась в обычном мусорном контейнере, 5 рублей ее залоговой стоимости получит региональный оператор, отвечающий за утилизацию твердых бытовых отходов.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, сколько регионов РФ полностью перешли на новую систему обращения с коммунальными отходами и насколько выросли коммунальные платежи в связи с «мусорной реформой».