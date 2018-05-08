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Из-за взрыва газа обрушились три квартиры жилого дома в Красноярске

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© vk.com

В трехэтажном доме на Кандагарской улице в Красноярске произошел взрыв бытового газа.

В трех квартирах обрушились перекрытия.

«Спасены 12 человек, по жертвам и пострадавшим информация уточняется», — сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

По данным регионального главка МЧС РФ, сообщение о взрыве поступило в экстренные службы 14 февраля в 21:10 по местному времени, передает агентство.

В настоящее время эвакуируют жильцов дома.

Сейчас проверяется информация о человеке, который может находиться под завалами на месте взрыва, который, по предварительным данным, произошел в одной из квартир на втором этаже.

ТАСС уточняет со ссылкой на представителя МЧС, что взрыв произошел в трехэтажном частном коттедже. В результате была частично повреждена стена.

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Объявлено настоящее имя третьего «отравителя» Скрипаля

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Установлено имя третьего сотрудника ГРУ, находившегося в Великобритании во время отправления Скрипалей, сообщается на сайте британской расследовательской группы Bellingcat.

По ее данным, третьего человека, заподозренного в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году, зовут Денис Сергеев. Скрывался же он под именем Сергея Федотова.

В сообщении утверждается, что этот российский офицер, который носит звание не ниже полковника, также связан с отравлением в 2015 году неизвестным веществом болгарского военного промышленника Емельяна Гебрева.

Также приводится информация о том, что в 2009 году Сергееву был одобрен кредит более чем в миллион долларов при его ежемесячной зарплате около 50 тысяч рублей и отсутствии залога.

Bellingcat совместно с изданием The Insider, а также при поддержке чешских и финских журналистов пришли к выводу, что Сергей Вячеславович Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД РФ и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.

По имеющимся у них сведениям, Сергеев 1973 года рождения служил в Новороссийске, а в период между 2000 и 2002 годами был переведен в Москву и поступил в Дипакадемию. Он женат, имеет взрослую дочь.

Также сообщается, что в 2002—2012 годах Сергеев под своим настоящим именем значился акционером или управляющим директором восьми фиктивных российских компаний, которые затем были ликвидированы.

Кроме того, расследователи узнали, что паспорт на имя Федотова он получил в 2010 году в том же отделе, который делал документы для двух других подозреваемых в отравлении Скрипалей. В результате с этим паспортом он неоднократно выезжал за границу, в том числе в Европу и Центральную Азию.

При этом в последние месяцы стали активно удалятся все сведения об этом человеке, пишет Bellingcat.

Посольство России в Великобритании назвало появившееся в СМИ 7 февраля сообщение о третьем подозреваемом по «делу Скрипалей» очередным вбросом спецслужб Соединенного Королевства, пишет газета «Известия».

Как известно, 4 марта 2018 года на скамейке в Солсбери были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Великобритания и ее союзники утверждают, что Скрипали пострадали от яда «Новичок», который был разработан в СССР в 70-х годах, и возлагают ответственность за атаку на Россию.

Исполнителями покушения на убийство Лондон называет граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва отрицает все обвинения, как и сами Петров и Боширов.

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