20 оригиналов, которые отмечают День Валентина крайне нестандартно
- 14 февраля 2019, 18:08
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
1. «Идея для одиноких и отчаянных» (верхнее фото)
Ежегодно 14 февраля в мире отмечают День святого Валентина. Влюблённые поздравляют друг друга открытками, подарками, цветами, плюшевыми игрушками и прочими милыми атрибутами праздника. А вот для некоторых романтика не ограничивается розовыми сердечками и в ход идут самые оригинальные идеи, вызывающие гомерический хохот со стороны интернет-пользователей.
Собрали для вас самые нетривиальные способы поздравить любимых с праздником и сказать своё заветное «люблю», ну или «ненавижу».
2. «Подарю жене какашку — розовую, гламурную»
3. «И пусть он расплачется от моей любви»
4. «Валентинка для серьёзных людей»
5. «Самая честная открытка на День влюблённых»
6. «Подарю настоящее сердце, а не то, что рисуют на ваших сопливых открытках»
7. Если ты забыл купить цветы
«Бесплатно. Возьми один цветок, чтобы удивить свою вторую половинку. (Ей не нужно знать, что эти цветы из ванной комнаты)».
8. «Идея для валентинки женоненавистника»
9. Лучший букет для мужчины на Валентинов день
10. «Лучшая открытка, которую я нашёл»
«Я люблю твою собаку»
11. «Мой парень подарил мне букет из зелени»
12. «Мой кот поздравил меня с Днём влюблённых»
13. «Открытка: Уходи»
14. «Идея для пилотов самолёта»
15. «В конце концов всегда можно пойти в кино»
16. «А я связала бородатую валентинку»
17. «Другие девушки на День Святого Валентина.
Я:…»
18. Лайфхак для одиноких
19. «Есть только два способа провести этот день»
20. «Правильные приоритеты»
Бонус: «Лучший подарок, по мнению многих»
А как вы празднуете День всех влюблённых? Расскажите нам в комментариях!
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