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20 оригиналов, которые отмечают День Валентина крайне нестандартно

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  • 14 февраля 2019, 18:08
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

1. «Идея для одиноких и отчаянных» (верхнее фото)

Ежегодно 14 февраля в мире отмечают День святого Валентина. Влюблённые поздравляют друг друга открытками, подарками, цветами, плюшевыми игрушками и прочими милыми атрибутами праздника. А вот для некоторых романтика не ограничивается розовыми сердечками и в ход идут самые оригинальные идеи, вызывающие гомерический хохот со стороны интернет-пользователей.

Собрали для вас самые нетривиальные способы поздравить любимых с праздником и сказать своё заветное «люблю», ну или «ненавижу».

2. «Подарю жене какашку — розовую, гламурную»

3. «И пусть он расплачется от моей любви»

4. «Валентинка для серьёзных людей»

5. «Самая честная открытка на День влюблённых»

6. «Подарю настоящее сердце, а не то, что рисуют на ваших сопливых открытках»

7. Если ты забыл купить цветы

«Бесплатно. Возьми один цветок, чтобы удивить свою вторую половинку. (Ей не нужно знать, что эти цветы из ванной комнаты)».


8. «Идея для валентинки женоненавистника»

9. Лучший букет для мужчины на Валентинов день

10. «Лучшая открытка, которую я нашёл»

«Я люблю твою собаку»

11. «Мой парень подарил мне букет из зелени»

12. «Мой кот поздравил меня с Днём влюблённых»

13. «Открытка: Уходи»

14. «Идея для пилотов самолёта»

15. «В конце концов всегда можно пойти в кино»

16. «А я связала бородатую валентинку»

17. «Другие девушки на День Святого Валентина.

Я:…»

18. Лайфхак для одиноких

19. «Есть только два способа провести этот день»

20. «Правильные приоритеты»

Бонус: «Лучший подарок, по мнению многих»

А как вы празднуете День всех влюблённых? Расскажите нам в комментариях!

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Объявлено настоящее имя третьего «отравителя» Скрипаля

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Установлено имя третьего сотрудника ГРУ, находившегося в Великобритании во время отправления Скрипалей, сообщается на сайте британской расследовательской группы Bellingcat.

По ее данным, третьего человека, заподозренного в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году, зовут Денис Сергеев. Скрывался же он под именем Сергея Федотова.

В сообщении утверждается, что этот российский офицер, который носит звание не ниже полковника, также связан с отравлением в 2015 году неизвестным веществом болгарского военного промышленника Емельяна Гебрева.

Также приводится информация о том, что в 2009 году Сергееву был одобрен кредит более чем в миллион долларов при его ежемесячной зарплате около 50 тысяч рублей и отсутствии залога.

Bellingcat совместно с изданием The Insider, а также при поддержке чешских и финских журналистов пришли к выводу, что Сергей Вячеславович Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД РФ и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.

По имеющимся у них сведениям, Сергеев 1973 года рождения служил в Новороссийске, а в период между 2000 и 2002 годами был переведен в Москву и поступил в Дипакадемию. Он женат, имеет взрослую дочь.

Также сообщается, что в 2002—2012 годах Сергеев под своим настоящим именем значился акционером или управляющим директором восьми фиктивных российских компаний, которые затем были ликвидированы.

Кроме того, расследователи узнали, что паспорт на имя Федотова он получил в 2010 году в том же отделе, который делал документы для двух других подозреваемых в отравлении Скрипалей. В результате с этим паспортом он неоднократно выезжал за границу, в том числе в Европу и Центральную Азию.

При этом в последние месяцы стали активно удалятся все сведения об этом человеке, пишет Bellingcat.

Посольство России в Великобритании назвало появившееся в СМИ 7 февраля сообщение о третьем подозреваемом по «делу Скрипалей» очередным вбросом спецслужб Соединенного Королевства, пишет газета «Известия».

Как известно, 4 марта 2018 года на скамейке в Солсбери были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Великобритания и ее союзники утверждают, что Скрипали пострадали от яда «Новичок», который был разработан в СССР в 70-х годах, и возлагают ответственность за атаку на Россию.

Исполнителями покушения на убийство Лондон называет граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва отрицает все обвинения, как и сами Петров и Боширов.

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