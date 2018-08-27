Питерская художница рисует истории из жизни в виде остроумных комиксов

Художница из Санкт-Петербурга Анастасия Киселёва создаёт ироничные комиксы, в которых обыгрывает разные истории — от рождения интроверта до жизни фрилансера, от женской логики до сражений с собственной ленью. Автор остроумных рисунков говорит, что пытается сложную информацию передать простым и смешным способом, а ещё Настя уверена, что хорошая иллюстрация может изменить чью-то жизнь к лучшему и вообще спасти мир. Художница ведёт страничку в Instagram и паблик «ВКонтакте», где регулярно размещает новые юмористические комиксы и уверяет, что хорошая шутка — это лучшее лекарство от любых проблем, а оптимизм укрепляет организм.

Где моя вторая половинка?! Счастливого Дня Валентина!

Какой из этих комиксов вам понравился больше всего? Поделитесь с нами в комментариях!