В Кремле прокомментировали видео с поющими Ткачевым и Дворковичем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившийся в Сети видеоролик с поющими в самолете бывшим министром и сотрудником правительства, сообщает РИА Новости.

Песков ответил утвердительно на вопрос журналистов, есть ли у сотрудников администрации президента похожая традиция собираться неформально.

Ничего в этом нет зазорного. Главное при этом не нарушать никаких правил, — приводит агентство слова пресс-секретаря президента РФ.

Песков добавил, что в Кремле не знают, как в Сети появилось это видео, сообщает телеканал «360».

Мы же не можем заниматься выяснением того, как какое видео куда попадает, — отметил пресс-секретарь.

Ранее в Сети появилось видео, в котором двое мужчин, похожих на президента FIDE, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича и бывшего губернатора Краснодарского края, экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, танцуют и поют народную песню «Ах, судьба моя, судьба». Действие происходит в бизнес-джете.

Компанию им составляют две женщины, похожие на бывшего пресс-секретаря Дмитрия Медведева — Наталью Тимакову — и Марину Ентальцову, ранее возглавлявшую службу протокола премьер-министра.

