В Африке впервые за 100 лет встретили черного леопарда

Ученые из Африки совместно с британским фотографом дикой природы Уиллом Буррард-Лукасом опубликовали редкий снимок черного леопарда в дикой природе.

Сообщается, что последний раз черных леопардов видели в 1909 году в Эфиопии.

Напомним, что у многих видов животных встречается редкое явление меланизм, когда особь имеет окраску гораздо темнее, чем у сородичей. Меланизм свойственен как животным, так и насекомым и рыбам.

Согласно последним данным, 11% леопардов являются носителями меланизма, но отследить их крайне сложно, так как черный леопард ведет преимущественно ночной образ жизни и его черная окраска отлично сливается с темным пейзажем, — рассказали ученые.

Но недавно им повезло: фотограф Уилл Буррард-Лукас смог запечатлеть животное в дикой природе. Для этого он отправился в Кению и установил в саванне датчики движения и сверхчувствительные камеры, способные снимать в темноте.

Спустя какое-то время Буррард-Лукас просмотрел пленку и увидел, что ему улыбнулась удача: самка черного леопарда попала в объектив.

Животное засекли недалеко от кемпинга Laikipia Wilderness Camp. Самка вышла на охоту вместе с обычным леопардом.

Ученые рассказали, что черные леопарды обитают в основном в Азии, а в Африке они почти исчезли. Последний раз на континенте их видели больше 100 лет назад. Остальные свидетельства о встрече с черными леопардами не задокументированы.

Сейчас Кения — это единственный регион, где все еще есть шанс встретить черного леопарда. В остальных частях Африки это животное истреблено, и, возможно, такая же участь ждет и этого леопарда на снимке.

Такие редкие звери являются находкой для браконьеров, поэтому очень часто животные погибают от рук человека. Несмотря на то, что защита от браконьеров в Кении налажена хорошо, ученые все равно опасаются за жизнь животных.