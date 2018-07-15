В Хакасии из-за аварии замерзает город

Из-за коммунальной аварии во втором по величине городе Хакасии — Черногорске — глава республики Валентин Коновалов решил прервать пребывание в Сочи, где он участвовал в Российском инвестиционном форуме.

В среду в городе произошел прорыв на магистральном трубопроводе. Без тепла остались 28 социально значимых объектов и 205 многоквартирных жилых домов, в которых проживают 16 475 человек.

Когда аварию, казалось бы, ликвидировали, обнаружили второй прорыв на теплосетях.

В ночь на четверг часть потребителей удалось подключить по резервной схеме.

Сейчас тепло отсутствует в 72 жилых домах, приостановлена работа двух школ и пяти детских садов, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский минстрой.

«По сообщениям жителей, в некоторых квартирах температура воздуха опустилась до плюс 11 градусов», — сообщил агентству представитель министерства.

По его словам, восстановительные работы планируется завершить к вечеру. Сейчас в Черногорске минус 15 градусов.

В декабре жители ряда населенных пунктов Хакасии жаловались на проблемы с отоплением в домах. В Саяногорске, Аскизском, Боградском районах, Новомарьясовском сельсовете Орджоникидзевского района и части территорий Ширинского района был введен режим ЧС. Ранее журналисты сообщали, что отопления нет в Черногорске, Боградском районе, селе Приисковое и поселке Вершина Теи.

Новоиспеченный глава региона Валентин Коновалов пообещал тогда взять ситуацию под личный контроль. В то же время в Сети вовсю обсуждалось криминальное прошлое его команды, представители которой не могли внятно объяснить людям, почему те вынуждены жить в холодных квартирах.

В ноябре Коновалов заверял граждан, что в Хакасии на 100% сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов, а нормативный запас топлива составляет 354%.