Airbus прекращает производство самого большого самолета в мире

Французская авиастроительная компания Airbus планирует отказаться от производства самого большого пассажирского самолета в мире А380.

Решение производителя связано с тем, что авиакомпания Emirates Airlines сокращает свой заказ на эти лайнеры с 162 до 123 бортов.

Производство и, соответственно, поставки аэробуса будут завершены к 2021 году, сообщается на сайте Airbus.

У нас нет оснований для поддержания производства, несмотря на все наши усилия по продажам другим авиакомпаниям в последние годы, — заявил генеральный директор авиастроительной компании Том Эндерс.

Тем не менее, по его словам, техническая поддержка находящихся в эксплуатации А380 будет сохранена.

Не забывайте, что самолеты А380 будут все равно подниматься в небо еще много лет, — отметил Эндерс.

Emirates является одним из немногих перевозчиков, авиапарк которого состоит исключительно из широкофюзеляжных самолетов производства Airbus и Boeing. При этом компания является крупнейшим оператором A380 со 108 самолетами по состоянию на январь 2019 года.

Теперь перевозчик решил заказать также 40 самолетов A330-900 и 30 самолетов A350-900 из новейшего поколения широкофюзеляжных самолетов Airbus.