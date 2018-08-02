У пенсионерки в Подмосковье украли драгоценности на 2 млн рублей
- 14 февраля 2019, 10:38
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В подмосковном Одинцово из квартиры пенсионерки воры вынесли драгоценностей более чем на 2 миллиона рублей.
По словам пострадавшей, похитители отжали оконную раму и таким образом проникли в ее квартиру.
Добычей преступников стали двое часов, золотые кольца, серьги, подвески и ожерелье, а также коллекционные ножи.
Общий ущерб составил 2,15 миллиона рублей, сообщает РЕН ТВ.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства квартирной кражи, которая была совершена в среду вечером.
В декабре прошлого года из квартиры московского пенсионера, имя которого не называется, украли пять швейцарских наручных часов Rolex стоимостью свыше миллиона рублей каждые. Примечательно, что дорогостоящие аксессуары украли из тумбочки.
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