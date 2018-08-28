В Би-би-си признали инсценировку видео последствий химатаки в Сирии

Продюсер британской корпорации Би-би-си Риам Далати заявил о том, что видео о якобы совершенной сирийской армией химической атаки в городе Дума 7 апреля 2018 года было инсценировкой.

«После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной», — написал Далати в Twitter, отметив, что никто из пациентов больницы не погиб. При этом он подчеркнул, что все равно считает, что химическая атака на Думу была совершена на самом деле.

7 апреля 2018 года несколько организаций, в том числе «Белые каски», заявили о применении сирийской армией химоружия в городе Дума в Восточной Гуте и гибели 40 человек. В МИД России восприняли это сообщение как информационный вброс. По заявлению постпреда России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александра Шульгина, химическая атака в сирийском городе Дума была инсценирована британскими спецслужбами.

Напомним, движение сирийской оппозиции «Белые каски» пользуется поддержкой со стороны США и других стран Запада. Правительство Сирии считает «Белые каски» террористами, вышедшими из «Джебхад ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая организация). Президент Башар Асад пообещал уничтожить всех членов движения, кто не сложит оружие в обмен на амнистию. МИД РФ считает деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации законных властей Сирии.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Посетившие сирийскую Думу американские журналисты также не нашли свидетельств химатаки, хотя осмотрели место и поговорили с жителями, а также побывали в больнице, куда якобы были доставлены жертвы атаки. Тем не менее 14 апреля США совместно с Францией и Великобританией нанесли ракетные удары по Сирии.



Летом 2018 года Израиль по просьбе США, Канады и европейских стран эвакуировал из Сирии большую часть активистов движения «Белые каски» и членов их семей в связи с успешными действиями правительственных войск.