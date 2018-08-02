От российских богачей в Британии потребуют доказать легальность доходов

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) занялось сбором информации о происхождении средств примерно 140 иностранных богачей, в том числе россиянах.

«Россиян не большинство, но значительное количество. Также много людей из других стран, включая африканские страны», —сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в NCA.



По словам источника, в поле зрения NCA попали граждане, чье состояние значительно превышает 50 тысяч фунтов стерлингов (эквивалент 4 миллионов рублей, таков порог размеров капитала для попадания в «разработку» агентства) и насчитывает миллионы.



Напомним, в Британии с недавнего времени действует закон «О криминальных финансах» (Criminal Finances Act), наделяющий местные власти правом требовать объяснений насчет «имущества необъясненного происхождения», в том числе недвижимости, и замораживать счета в банках. Дача ложных показаний при этом считается уголовным преступлением, а если объяснение не устроит NCA, собственность могут арестовать.

Ранее в СМИ рассказывали о том, как одна из дочерей депутата Госдумы РФ от Татарстана Рината Хайрова Эльсина приобрела в Великобритании на свое имя элитный особняк стоимостью два миллиарда рублей, а также квартиру в центре Лондона за 875 миллиона рублей. Муж Эльсины Хайровой петербургский бизнесмен Дмитрий Цветков фигурировал в уголовном деле о хищении полумиллиарда рублей, которые предназначались для разработки отечественного беспилотника.