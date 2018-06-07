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Украинские власти лишили гражданства и задержали епископа УПЦ МП

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© social media

Наместник Десятинного монастыря УПЦ Московского Патриархата епископ Макаровский Гедеон (Харон) задержан украинскими пограничниками в аэропорту Борисполь после своего возвращения из США, где он выступил в конгрессе США с докладом о нарушении международных прав верующих.

Епископ Гедеон рассказал о проблемах с прохождением границы на своей странице в Фейсбуке, а также записал видеоролик, в котором назвал действия властей Украины «политическим давлением и беспределом».

«Задержали в Бориспольском аэропорту и владыку депортируют. Куда депортируют — неизвестно. Родился он в Украине и на данный момент лишен гражданства, поэтому куда депортируют — непонятно», — прокомментировал секретарь епископа протодиакон Антоний.

Пресс-секретарь председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что в отношении Гедеона «пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяла его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица есть гражданство нескольких стран». По словам Слободяна «данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой».

Во время визита епископа Гедеона в США он встретился с конгрессменами и осветил ситуацию, связанную с нарушением прав верующих на Украине, рассказав о нападениях на храмы УПЦ, избиениях прихожан и притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему в Русской Православной Церкви не хотят признавать украинскую автокефалию, что не так с Православной Церковью Украины, и в чем причины конфликта между Московским и Константинопольским Патриархатами.

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