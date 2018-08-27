Законопроект о санкциях против госдолга России внесен в сенат США

Вашингтон сделал еще один наг на пути ужесточения санкций против России: законопроект о новых ограничениях под названием «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) внесен в сенат США.

«В сенат США внесен законопроект, который предлагает ввести новые санкции против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. Согласно документу, санкции вводятся в ответ на якобы „вмешательство в выборы в США“, действия в Сирии и за „агрессию на Украине“», — пишет ФАН со ссылкой на пресс-служба сенатского комитета по международным делам.



В частности, законопроект предлагает ввести ограничительные меры против российских банков, «поддерживающих усилия по вмешательству в выборы», а также против проектов сжиженного природного газа за пределами России и против киберсектора российской экономики. Дополнительно планируется наложить санкции на любые новые сделки с суверенным долгом России. Ограничительные меры вводятся и против 24 «агентов ФСБ», причастных к инциденту в Керченском проливе.

Накануне зарубежные СМИ сообщали, что вскоре против России могут быть введены санкции из-за задержания украинских кораблей и моряков, устроивших провокацию в Черном море. По данным телеканала, Вашингтон и Брюссель согласуют новые санкции через несколько недель.

Одновременно МИД РФ сообщил о телефонном разговоре между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майком Помпео, который состоялся по американской инициативе. Среди прочего стороны обсудили новые санкции против России в связи с «делом Скрипалей». Лавров предостерег коллегу от этого шага.

Напомним, первая часть санкций по «делу Скрипалей» против России была введена в конце августа 2018 года. О том, что администрация президента Дональда Трампа намеревается ввести вторую часть санкций, Госдепартамент объявил еще в начале декабря 2018 года. После этого Министерство финансов США расширило санкции против российских СМИ и сотрудников ГРУ.



Вторая часть санкций может включать в себя возможность понижения уровня двусторонних дипотношений между Россией и США вплоть до их приостановки, запрет экспорта в Россию любых американских товаров, кроме продовольствия, и импорта российских товаров в Штаты, а также запрет на полеты в США самолетов российских авиакомпаний.

