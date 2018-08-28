В России запущена кампания в поддержку донорства костного мозга

Гражданская инициатива «Красная книга людей» имеет своей целью напомнить россиянам о важности помощи больным с онкологическими заболеваниями крови и расширить национальный регистр доноров костного мозга, позволяющий во многих странах мира спасать жизни больных лейкозом.

Как сообщил участник всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» и инициатор «Красной книги людей» Андрей Сизов, в России пока всего около 100 тысяч человек зарегистрированы в качестве потенциальных доноров, в Германии же их около 7 миллионов. Однако даже при таком относительно небольшом охвате регистр уже помогает сотням человек.

По словам Сизова, количество излеченных больных может вырасти многократно, если удастся преодолеть существующие стереотипы и донести до сограждан понимание того, что донорство — это не больно и не страшно, что это эффективный способ спасти жизнь.

Во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, который отмечается 4 февраля, стартовал первый этап кампании. Авторы инициативы уже запустили собственный одноименный сайт, развернули активную деятельность в соцсетях, а также организовали несколько выходов активистов с печатной продукцией профильных фондов на различные площадки Санкт-Петербурга.

Кроме того, запланированы лекции для потенциальных доноров и отправка первых волонтеров на сдачу крови с целью вступления в национальный регистр.

Заинтересованные отзывы уже поступили не только из северной столицы, но и из московского региона, Самарской области, а также ряда других субъектов РФ.

«Чтобы стать донором костного мозга и получить возможность спасти чью-то жизнь, не требуется никаких серьезных усилий — нужны решимость и всего 9 миллилитров крови для исследования», — приводятся слова Сизова на сайте «Лидеров России».